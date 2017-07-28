Путин призвал МВД быть построже с лихачами на дорогах

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Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел строже относиться к превышению скорости на дорогах. По словам главы государства, ДТП с тяжелыми последствиями чаще всего связаны именно с такими нарушениями.

Президент России Владимир Путин призвал МВД относиться "построже с лихачами" на дорогах. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.ру" с совещания главы государства с членами правительства.

"Безусловно, качество дорог - это одна из ключевых проблем, но и с лихачами нужно построже. Потому что в основном ДТП с тяжелыми последствиями происходят на междугородных, межрегиональных трассах, и основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения", - сказал президент главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Путин отметил также, что одной из причин аварий с тяжелыми последствиями является вождение в нетрезвом виде. По словам президента, с этими нарушениями МВД также нужно быть повнимательнее.