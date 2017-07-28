Пять стран продлили санкции против Крыма вслед за ЕС

Теги: Политика санкции крым

Пять стран, которые являются партнерами Евросоюза, продлили ограничительные меры в отношении Крыма. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии, Украине и Грузии. Ранее Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя на год - до 23 июня.

Грузия, Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к ограничительным мерам Евросоюза по Крыму, ранее продленным Советом ЕС до 23 июня 2018 года. Об этом сообщила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Они будут обеспечивать соответствие своей национальной политики принятому решению Совета", - говорится в ее заявлении. "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - цитирует документ "Интерфакс".

Санкции включают запрет на импорт крымских товаров, европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг – например, туристических. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты, исключение - экстренные ситуации.

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