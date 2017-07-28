Рябков предостерег США от раскручивания санкционной спирали

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Москва никогда не подчинится санкционным приемам, которые использует Вашингтон, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, наша страна не исключает никаких шагов, чтобы "привести США в чувство". Рябков также предостерег США от раскручивания санкционной спирали в связи с принятием Москвой ответных мер на законопроект о санкциях.

Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном и будет, отстаивая свои интересы, искать решения имеющихся проблем. Об этом сказал журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Россия никогда не подчинится подобного рода приемам, мы — за международное право, за справедливое, последовательное нахождение тех столь нужных развязок мировых проблем, которые можно найти только совместно", - приводит слова Рябкова "Газета.ру".

Он добавил, что не исключены ответные шаги, чтобы "привести в чувство зарвавшихся русофобов, которые сегодня задают тон на Капитолийском холме". "Россия предостерегает США от попыток использовать эту ситуацию для дальнейшего нагнетания и раскручивания вот этой спирали мер и контрмер", - добавил Рябков.

Ранее стало известно, что МИД России ввел ответные меры в отношении США. Число американских дипломатов в России сократят в соответствии с численностью сотрудников МИД России в США и лишат их дачи в Серебряном бору. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин лично санкционировал введение ограничительных мер против США.

В конце прошлого года США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к двум жилым комплексам - загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

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