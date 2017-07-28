Захарова не увидела жестокости в ответных мерах России к дипломатам США

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила разницу во взаимных действиях Москвы и Вашингтона по отношению к дипломатам, и не увидела с российской стороны никакой жестокости, о которой говорят американские СМИ.

Ответные действия России в отношении американских дипломатов не были жестокими. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она разъяснила, чего именно потребовала от США российская сторона, и разъяснила американским СМИ, почему действия Москвы не выглядят жестокими по сравнению с принятым ранее решением Вашингтона. В частности, Захарова напомнила, что российским дипломатам перед Новым годом дали менее суток на консервацию недвижимости и 72 часа на то, чтобы они покинули страну вместе с семьями и детьми.

"Российская сторона ждала с ответными мерами 7 месяцев, провела несколько раундов переговоров и, не дождавшись конструктивного разговора, ответила не высылкой, а предложением о сокращении сотрудников загранучреждений США до паритетного количества с российскими, предоставив дополнительно к полугодичному сроку предупреждений ещё 72 часа. Жестоко? Аж кровь стынет", - написала Захарова.

Дипломат также отметила, что российская сторона рекомендовала США сократить количество дипломатического персонала в России до 455 человек. При этом, по ее словам, американские СМИ спрашивают ее о том, сколько человек работает в американских диппредставительствах в настоящий момент.

"На мое логичное предложение им уточнить эту цифру в американском посольстве, мне было сказано, что "американцы молчат". Надеюсь, в Госдепе сегодня будут поразговорчивее и всё-таки сами официально озвучат количество своих сотрудников", - написала Захарова.

В пятницу МИД России ввел ответные меры в отношении США. Число американских дипломатов в России сократят в соответствии с численностью сотрудников МИД России в США и лишат их дачи в Серебряном бору. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин лично санкционировал введение ограничительных мер против США.

Решение президента было принято в связи с действиями США, которые в конце прошлого года объявили персона нон грата 35 российских дипломатов, а также закрыли доступ к двум жилым комплексам - загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.