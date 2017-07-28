Рогозин ответит "гадам" румынам на закрытие воздушного пространства

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин назвал "гадами" представителей румынских властей, не пустивших его самолет в свое воздушное пространство. Зампред правительства отметил, что на рейсе, которым он летел, присутствовали женщины и дети, и их жизни были подвергнуты опасности из-за решения Бухареста.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин назвал власти Румынии, не пустившие его самолет в свое воздушное пространство, гадами. Об этом он написал в своем Twitter.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - говорится в сообщении.

Рогозин направлялся в Кишенев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. 28 июля у них планировалась двусторонняя встреча, 29 июля – Додон и Рогозин намеревались отправиться в Приднестровье.