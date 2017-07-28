В МИД рассказали о "переполненной чаше терпения" России

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Москва объявила об ответных мерах в отношении США после окончательного одобрения Конгрессом нового пакета антироссийских санкций. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. А с 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.

Семь месяцев Москва терпеливо ждала возврата российской дипсобственности, арестованной в Нью-Йорке и Вашингтоне. Переговоры на разных уровнях, включая высший. Различные заверения. Обещания. Выставление американских стороной необоснованных условий, в итоге окончательно заведших ситуацию в тупик. После чего у России просто не осталось выбора, кроме как ответить зеркально, передает "ТВ Центр".

"Американской стороне были объявлены меры по сокращению дипломатического присутствия США в Российской Федерации. А также по приостановке использования объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих посольству США", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Все это американскому послу в Москве Джону Теффту в пятницу лично изложили в российском МИД. До дипломата довели, что с 1 сентября Россию придется покинуть почти 600 американским дипломатам и сотрудникам консульств. А с 1 августа посольству США запрещается использовать склады на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору. Кроме того, Россия также оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.

Глубокое разочарование и категорическое возражение" посла США Теффта звучат смешно, учитывая, что именно США еще при уходящем Обаме сначала приняли новый санкционный пакет против России, затем наложили арест на два загородных дома, принадлежащих российскому посольству. И выслали несколько десятков российских дипломатов, за которыми пришлось высылать спецборт, потому как под Новый год билетов было не достать. Москва тогда делать ответных шагов не стала, взяв паузу, продемонстрировав терпение. И оно, понятно, оказалось не вечным.

"Мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать, то вот дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли, что вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит международным правилам. Санкции те же самые тоже незаконны. Нарушат принципы международной торговли и правила ВТО. Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно и терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно терпеть это хамство в отношении нашей страны", - указал накануне Владимир Путин.

Последней каплей стал очередной пакет антироссийских санкций, принятый Конгрессом. Теперь документ осталось лишь подписать Трампу. Москва решила этого не ждать, приняв контрмеры, о которых в пятницу официально сообщил российский МИД. При этом там подчеркнули, что сокращением американской дипмиссии в России и запретом на использование ряда объектов недвижимости Москва может и не ограничится.

"Мы предостерегаем Вашингтон от попыток использовать эту ситуацию для дальнейшего нагнетания и раскручивания вот этой спирали мер и контрмер. То, что сейчас сделано, это ответ на незаконные, противоправные действия США и ответ, прежде всего, на антироссийскую вакханалию в американском Конгрессе. Если сейчас на нас попробуют опять надавить, применив те или иные меры, то последуют ответные шаги. Зеркальные шаги", - отметил Рябков.

Пока же Москва приводит число американских дипломатов в России в точное соответствие с числом российских в США. При этом и здесь дипломатично проявляя мягкость. Для выезда им дают больше месяца. Американцы полгода назад дали россиянам всего лишь 72 часа на сборы.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".