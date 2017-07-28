В МИД сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших от теракта в Нигерии

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В Министерстве иностранных дел выразили соболезнования родным и близким погибших при нападении террористов на группу геологов на озере Чад на северо-востоке Нигерии. Как уточнили в МИД со ссылкой на российское посольство в Абудже, россиян среди пострадавших нет.

Российские граждане не пострадали в результате теракта в Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

"По данным посольства России в Абудже, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 25 июля боевики исламистской группировки "Боко Харам" напали на группу геологов в районе озера Чад на северо-востоке страны. Жертвами нападения стали несколько десятков человек, среди которых сотрудники Нигерийского университета в городе Майдугури. Москва выразила соболезнования родным и близким погибших.

В МИД подчеркнули необходимость скоординированной борьбы с терроризмом на международной арене. В ведомстве также выразили поддержку усилиям нигерийского правительства и стран региона в их противодействии "Боко Харам".