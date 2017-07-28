День Крещения Руси расколол население Украины

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День Крещения Руси отметили на Украине. Религиозный праздник ожидаемо расколол население страны. На улицы вышли верующие Украинской православной церкви Московского патриархата - Крестный ход насчитывал около 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч прошли крестным ходом, организованным непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата. Среди участников, в основном, националисты и силовики, воевавшие в Донбассе.

Единый для всех православных славян праздник - День крещения Руси - киевские раскольники подчеркнуто отмечают, противопоставляя себя Москве. Среди участников Крестного хода - события традиционно духовного - множество националистов с украинскими флагами и символикой запрещенных в России радикальных организаций. Все внимают наставлениям предстоятеля непризнанной церкви Филарета, передает "ТВ Центр".

"Идет не гражданская война. Это агрессивная война России, но еще не полномасштабная. А говорят, что России в Донбассе нет. Мы своим Крестным ходом показываем, что там неправда, а правда с нами и поэтому победа будет наша", - заявил он.

К памятнику Святому князю Владимиру, который более тысячи лет назад крещением объединил Русь, следует колонна из ветеранов АТО. Среди них несколько десятков священников, которые подписали контракт на службу в армии.

С собой эти люди несут новую икону. На ней - Гетман Мазепа и символические персонажи. Легко угадываются представитель УПА, участник Майдана и боец АТО. Над ними лик Богородицы. Икону в Киеве освятили и назвали защитницей современных украинских воинов.

"Эта икона посвящена настоящему и воинам, которые сегодня защищают Украину, продолжая традиции украинского рыцарства", - рассказал художник, иконописец Юрий Никитин.

О "рыцарской природе украинского воинства" говорил еще Порошенко в 2014 году. Тогда он обещал, что ВСУ и батальоны националистов не будут стрелять по жилым кварталам. Спустя три года цена этих слов известна. В пятницу президента ждали на литургии, но он предпочел отписаться в "Фейсбуке", сохранив общий тренд мероприятия.

"Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение - окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской Церкви... Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии украинской Церкви... И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора. Выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором", - написал Порошенко.

В так называемом Киевском патриархате продолжают настаивать: на Украине нет места Московскому патриархату.

Накануне празднования организованные православной церковью Московского патриархата посетили более 100 тысяч верующих. Помолиться за Украину съехались люди со всех уголков страны, показав истинную радость священному празднику, где объединяющей силой не служат ненависть и обман. В пятницу Крестный ход киевского патриархата посетили около 20 тысяч человек. Людей было заметно меньше - разница очевидна, но не для лидеров киевского патриархата.

"Наш Крестных ход был больше. И духовенства было больше, и людей. Потому что киевский патриархат на сегодня является наибольшей на Украине церковью. Московский патриархат уменьшается", - заявил Филарет.

Эти слова, конечно, могут показаться абсурдными. В церковной иерархии Киевский патриархат никем не признан, не имеет никакого статуса, но его поддерживают нынешние власти Украины. Счет храмов, отнятых у Московского патриархата, уже идет на десятки. В парламенте вообще предлагается принять ряд законопроектов, которые позволят выдавить церкви Московского патриархата из страны. На мнение миллионов прихожан закрывают глаза, вбивая еще один клин раскола на уровне государства.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".