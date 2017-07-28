Полиция Гамбурга задержала устроившего резню в супермаркете
Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Гамбурге. Погиб один человек, еще несколько пострадали. Подозреваемый в совершении атаки задержан. Полиция попросила людей не подходить к торговой точке, пока будут проводиться следственные действия.
Вооруженный ножом мужчина напал 28 июля на посетителей одного из супермаркетов в немецком Гамбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, погиб один человек, еще несколько получили ранения. СМИ сообщают, что стражи порядка объявили о террористической угрозе в городе.
Полиция Гамбурга сообщила в Twitter о задержании напавшего.
#Hamburg: Blutige Attacke an der #Fuhlsbüttler Straße auf Passanten. Ein Täter wurden offenbar festgenommen. pic.twitter.com/Om22umA7L9— Thomas Röthemeier (@t_roethemeier) 28 июля 2017 г.