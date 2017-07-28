Постпред России при ООН: российско-американские отношения достигли дна

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российско-американские отношения в настоящий момент находятся на дне. При этом, по его словам, Москва не теряет надежды на конструктивный диалог с Вашингтоном.

Отношения России и США находятся на дне. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

По его словам, в рамках ООН сотрудничество Москвы и Вашингтона будет продолжаться. Небензя отметил, что объективно США не могут без России так же, как и Россия без США.

"Мы так или иначе члены Совета Безопасности, члены ООН в целом. Это одна большая семья. В семье, конечно, бывает всякое: непонимание, разлады, вражда, но это семья, которая должна общаться друг с другом", - добавил он.

По словам дипломата, российская сторона, несмотря на произошедшие в последнее время события, рассчитывает на конструктивный диалог с Соединенными Штатами.

"Конечно, отношения, особенно в свете последних событий, произошедших в Вашингтоне, у нас, даже уже не мягко говоря, становятся все хуже и хуже, но мы не теряем надежды на конструктивный диалог с нашими американскими партнерами в ООН, в Совете Безопасности по вопросам поддержания международного мира и безопасности. Без этого диалога как им нельзя, так и нам нельзя, нам не жить друг без друга", - подчеркнул Небензя.