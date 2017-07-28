Сеул заявил об очередном запуске северокорейской ракеты

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В Южной Корее заявили об очередном запуске неустановленной ракеты КНДР. В связи с этим южнокорейский президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание совета безопасности.

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap. По его данным, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание.

По данным южнокорейских военных, запуск, предположительно, баллистической ракеты был произведен вечером в пятницу из провинции Ягун около 23:41 по местному времени (17:41 по московскому времени). Она упала в акватории Японского моря.

Экстренное заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи назначено на 1:00 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени).