Корабль "Союз" с новым экипажем стартовал к МКС

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Очередная экспедиция отправилась в пятницу на Международную космическую станцию. С космодрома "Байконур" был успешно запущен корабль "Союз".

"Союз-ФГ" с экипажем очередной экспедиции стартовал с космодрома "Байконур" к МКС. На его борту летят россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Полёт до МКС займёт 6 часов. Стыковка корабля со станцией должна пройти в автоматическом режиме около часа ночи по московскому времени, передает "ТВ Центр".

Программа экспедиции насчитывает более 300 научных экспериментов. Предусмотрены и выходы членов экипажа в открытый космос. Все участники экспедиции уже имеют опыт работы на орбите. Сергей Рязянский и Рэндольф Брезник совершают по второму космическому полёту, а Паоло Несполи - третий.

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