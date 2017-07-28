МИД выразил протест Румынии из-за инцидента с самолетом Рогозина

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Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Румынии Виорелу Кожокару в связи с запретом пролета российского самолета через румынское воздушное пространство. На борту воздушного судна находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Россия выразила протест Румынии в связи с запретом пролета российского самолета через румынское воздушное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Временному поверенному в делах Румынии в Российской Федерации Виорелу Кожокару был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета авиакомпании "Глобус", выполнявшего 28 июля 2017 года регулярный рейс по маршруту Москва-Кишинев", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что действия румынских властей поставили под угрозу безопасность 160 пассажиров. Они не смогли добраться вовремя до места назначения. В ведомстве также подчеркнули, что находившийся на борту самолета российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог прибыть в Молдавию для встречи с президентом страны Игорем Додоном.

"В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям. Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения", - заключили в МИД.

Ранее об инциденте в своем Twitter сообщил Дмитрий Рогозин. Он назвал "гадами" представителей румынских властей, не пустивших его самолет в свое воздушное пространство. Зампред правительства отметил, что на рейсе, которым он летел, присутствовали женщины и дети, и их жизни были подвергнуты опасности из-за решения Бухареста.