Сеул рассказал о параметрах запущенной КНДР ракеты

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Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила в пятницу модернизированную межконтинентальную баллистическую ракету. Дальность ее полета составила более 1000 километров.

Северная Корея осуществила запуск модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

По данным ведомства, дальность полета новой северокорейской ракеты составила более 1000 километров.

Как сообщалось ранее, запуск был произведен вечером в пятницу из провинции Ягун около 23:41 по местному времени (17:41 по московскому времени). Ракета упала в акватории Японского моря.