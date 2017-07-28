В результате наезда на пешеходов в Хельсинки пострадали двое россиян

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Полицейское управление Хельсинки сообщило, что в результате наезда на пешеходов в центре финской столицы пострадали четыре человека, среди которых двое являются гражданами России. Также травмы получили гражданин Эстонии и финский гражданин.

В результате наезда на пешеходов в центре Хельсинки пострадали двое россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление полиции финской столицы.

"Двое пострадавших являются гражданами России, один - гражданином Эстонии и еще один - Финляндии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Хельсинки. В результате аварии погиб один человек. Пострадавшие госпитализированы. Водитель был задержан. Как рассказали в полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным с камер видеонаблюдения, водитель ехал со значительным превышением скорости.