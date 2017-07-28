Минобороны России классифицировало ракету КНДР как средней дальности

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В Министерстве обороны России сообщили, что северокорейская ракета была запущена с полигона "Тончандон" и отслеживалась российской системой предупреждения. Опасности для нашей страны она не представляла, так как двигалась от российских границ. В Минобороны классифицировали северокорейскую МБР как ракету средней дальности.

Запущенная Северной Кореей ракета не представляла опасности для России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российское Министерство обороны.

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17:40 с ракетного полигона "Тончандон" (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении. Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для России не представлял", - говорится в сообщении.

В ведомстве классифицировали северокорейскую МБР как ракету средней дальности. Ранее южнокорейские военные сообщили, что дальность полета ракеты составила более 1000 километров.