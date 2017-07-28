Минэнерго начало расследование причин отключения света в Крыму

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В Министерстве энергетики России сообщили о восстановлении электроснабжения Крыма в полном объеме. По данным ведомства, в настоящее время начато расследование причин аварии. По его результатам будет разработаны меры, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций.

Энергоснабжение Крыма восстановлено в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России. По факту аварии начато расследование.

"Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций", - сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, энергоснабжение всем потребителям Крымского полуострова было восстановлено в 16:13. К 19:07 была включена четвертая линия энергомоста и работа крымской энергосистемы была полностью возобновлена. Причиной отключения двух линий электропередач, по данным Минэнерго, было короткое замыкание на линии.