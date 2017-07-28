Полиция Вашингтона не сочла смерть Михаила Лесина подозрительной

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В полиции Вашингтона сообщили, что не считают подозрительной смерть экс-министра печати России Михаила Лесина. По их данным, новых улик по делу нет. Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников ФБР сообщили, что Лесин был забит до смерти бейсбольными битами.

Смерть бывшего министра печати России Михаила Лесина не была подозрительной. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя полиции Вашингтона Рейчел Рид.

"После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной. У нас нет никаких дополнительных улик, о которых мы могли бы сообщить в настоящий момент", - сказала она.

По словам Рид, в случае появления таких улик могло бы начаться дополнительное расследование.

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на сотрудников ФБР сообщил, что Лесин был забит до смерти бейсбольными битами. При этом ни один из источников издания не имел отношения к расследованию смерти экс-министра, и их заявления основывались на информации, услышанной от коллег. По данным источников американского портала, никто в ФБР, "что этот парень напился, упал и умер".

"Все в ФБР думают, что Лесина сильно избили и за этим стоит Путин или Кремль", - заявил один из источников.

Представители ФБР также сообщили изданию, что за номер Лесина в отеле заплатил американский Минюст. Представители министерства намеревались провести личную беседу с экс-министром, однако тот умер за день до встречи.

7 ноября 2015 года стало известно, что тело Михаила Лесина обнаружили в Вашингтоне в номере отеля Dupont. Экс-главе "Газпром-Медиа" и бывшему министру печати России было 57 лет. В тот же день управление полиции города начало расследование по факту его смерти.