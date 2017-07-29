США выразили протест России в связи с ответными мерами на санкции

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Вашингтон выразил протест Москве из-за решения ответить на американские санкции. Госсекретарь Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже рассказали российским властям о позиции США.

США выразили протест России в связи с решением нашей страны ответить на американские санкции. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Мы глубоко разочарованы и выражаем протест", - приводит издание слова главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

Она отметила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже рассказали российским властям о позиции Вашингтона.

Накануне Москва объявила об ответных мерах в отношении США после окончательного одобрения Конгрессом нового пакета антироссийских санкций. С 1 августа американские дипломаты в Москве не смогут использовать ряд зданий, принадлежащих дипкорпусу. А с 1 сентября американское посольство должно сократить количество своих сотрудников.

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