Сухогруз потерпел крушение у берегов Крыма

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В Черном море недалеко от побережья Крыма потерпел крушение сухогруз под флагом Того. Он перевозил пшеницу и на его борту находились девять человек – граждане Сирии и Индии. По последним данным, спасены восемь человек и ведутся поиски еще одного моряка.

В Черном море в нейтральных водах недалеко от Крыма потерпел крушение сухогруз Anda под флагом Того. Судно перевозило пшеницу и на его борту находились девять человек – граждане Сирии и Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Состояние восьми спасенных удовлетворительное. Ведутся поиски еще одного моряка", - подчеркнули в Морском спасательном центре Севастополя.

В МЧС также отметили, что судно вышло в море из города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение. В ведомстве добавили, что в настоящее время погодные условия не позволяют задействовать ни спасательные судна, ни авиацию.

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