США обвинили Россию и Китай в напряженности вокруг КНДР

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В Вашингтоне призывают мировое сообщество усилить санкционный режим в отношении КНДР из-за испытаний баллистических ракет. Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Москву и Пекин пособниками ядерной программы Северной Кореи.

Строгим предупреждением для США назвал северокорейский лидер очередные - уже вторые за месяц испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском, который был произведен минувшей ночью из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море, передает "ТВ Центр".

Новые испытания Северной Кореи жестко осудили в Токио и Сеуле. После сообщений о запуске там были экстренно созваны Советы Национальной безопасности. В Вашингтоне призывают мировое сообщество усилить санкционный режим в отношении КНДР. А госсекретарь США Рекс Тиллерсон и вовсе решил искать виноватых в сложившейся ситуации в России и Китае, назвав Москву и Пекин пособниками ядерной программы Северной Кореи.

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