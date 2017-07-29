Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Хомс

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели в Сирии сразу семь гуманитарных акций за сутки. Они передали местным жителям более трех тонн продуктов и медикаментов.

Сразу семь гуманитарных акций за сутки провели в Сирии сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Они передали жителям арабской республики более трех тонн продуктов и медикаментов, передает "ТВ Центр".

Помощь особенно ждали в одной из деревень провинции Хомс. Она сильно пострадала от рук террористов. Во время войны там шли активные боевые действия. В результате - многие семьи остались без кормильцев, а дети - без родителей. Сотрудники Центра по примирению доставили жителям деревни около 400 продуктовых наборов. В основном это мясные консервы, рис, мука и сахар. А наши военные врачи оказали всем нуждающимся медицинскую помощь.

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