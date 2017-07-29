Непогода продолжает испытывать на прочность жителей России

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В Алтайском крае ураган оставил без света десятки домов, повалены деревья, повреждены крыши здании и машины, а в Вологодской области вторые сутки не прекращаются дожди. При этом на Камчатке после сильнейших осадков подтоплены дома.

Непогода вновь испытывает на прочность жителей российских регионов. В Алтайском крае ураган оставил без света десятки домов, повалены деревья, повреждены крыши здании и машины. А в Вологодской области вторые сутки не прекращаются дожди. После сильнейших осадков дома подтоплены и на Камчатке, передает "ТВ Центр".

Село Советское похоже на поле битвы. Ветром повреждены крыши жилых домов и учреждений, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. После разгула непогоды местные жители оценивают ущерб.

В комментариях пронесшийся над селом ураган называют "светопреставлением". Продолжавшийся несколько часов, он оставил без электричества почти половину Советского района. Гром, гроза, сильный ветер и дождь оставили после себя впечатляющие последствия.

МЧС подтянуло в Советское подкрепление из соседних городов - Бийска и Белокурихи. Из столицы края направлена аэромобильная группировка. Специалисты оценивают ущерб и помогают местным жителям. Обследуют здания, распиливают упавшие деревья.

"Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям района, разработан план действий по оперативной стабилизации обстановки. Создана комиссия по приему заявок от граждан об оказании адресной помощи. Активную работу ведут ремонтные бригады Алтайэнерго", - сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олег Еременко.

На Вологодчине дождливая погода сохраняется уже несколько дней. В результате ливня, который продолжался 8 часов, вышел из берегов ручей Вянг. Вода разлилась по центральной части города Вытегра. В регионе введен режим ЧС.

С 30 приусадебных участков, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуированы 70 человек. На базе техникума развернут пункт временного размещения. На время проведения аварийно-спасательных работ в центре города отключили электроснабжение.

Из подвалов домов откачивают воду, восстанавливают размытые дороги. Работают все экстренные службы. Пострадавшим окажут материальную помощь.

Сильные дожди всю недели не покидали Камчатку, Курилы и Приморье. Камчатские спасатели мониторят паводковую обстановку. Уровень воды в реке Амчигача постепенно снижается. В Усть-Большерецке сотрудники МЧС защитили водонапорную станцию от подтопления. Это могло привести к сбою подачи чистой питьевой воды жителям села.

Несколько часов спасатели сооружали искусственную дамбу вокруг территории станции. После - обходили дворы и дачные участки, которые оказались подтоплены паводком. По прогнозам синоптиков, только в воскресенье циклон уйдет на северо-восток.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".