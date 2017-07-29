В Москве состоялся футбольный турнир в память годовщины битвы за Одессу
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Любительский футбольный турнир, приуроченный к годовщине битвы за Одессу, состоялся в столице. На спортивный праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной Войны, а для зрителей турнира работает полевая кухня.
В Москве в субботу проходит любительский футбольный турнир. На поле вышли представители строительной отрасли столицы, передает "ТВ Центр".
Соревнования приурочены к годовщине битвы за Одессу, которую отмечают в начале августа. Главный приз турнира так и называется - "Кубок. Битва за Одессу". На спортивный праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной Войны. Для зрителей турнира работает полевая кухня.