Россияне пострадали при пожаре в отеле в Турции

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В пригороде Кемера произошел пожар в популярном пятизвездочном отеле. По меньшей мере, 14 человек пострадали. По данным местных СМИ, четверо из них россияне. Эту информацию проверяет российское генконсульство в Анталье.

В пригороде Кемера горит популярный пятизвездочный отель. По меньшей мере, 14 человек пострадали. По данным местных СМИ, четверо из них россияне, передает "ТВ Центр".

Эту информацию сейчас проверяет наше Генконсульство в Анталье. Как стало известно, пламя вспыхнуло на кухне гостиницы. И быстро распространилось на другие помещения. Все отдыхающие и персонал - около 400 человек были экстренно выведены из здания. По сообщениям очевидцев, многих постояльцев эвакуировали прямо с балконов. На месте ЧП продолжают работать пожарные и медики.