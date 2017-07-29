В Приднестровье отмечают 25-летие миротворческой операции

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В Приднестровье в субботу отмечают 25 лет с момента окончания конфликта и начала работы миротворцев. За все это время на пограничной территории не зафиксировано ни одного вооруженного инцидента.

25-ю годовщину миротворческой операции в Приднестровье отмечают стрельбой и задержаниями. Учебными. Военнослужащие отражают нападение диверсантов, проникших в зону безопасности. На самом деле с 1992 года, когда был сформирован миротворческий контингент, ничего подобного на территории непризнанной республики не происходило. Но поддержание боеготовности – залог успеха международной операции, которую называют уникальной, передает "ТВ Центр".

Ни одного вооруженного столкновения в зоне замороженного конфликта. Только в Приднестровье бойцы противодействовавших сторон вместе следят за поддержанием мира. 492 военнослужащих от Приднестровья, 355 от Молдавии, 10 наблюдателей от Украины, а также 402 человека с шевронами цветов российского флага.

"Я в этом вижу, конечно, большую роль и руководства Российской Федерации. И президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - сказал президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

"Где мы – там мир" – написано на памятнике миротворцу, открытом на этой неделе в Бендерах. По словам жителей республики, это не просто красивая фраза. Ежедневно военные посты пересекают тысячи человек. Ежедневные проверки и досмотры. Но никакого ропота на неудобства.

Мы должны действовать согласно инструкции, определяющей миротворческую миссию, также владеть местным языком, чтобы общаться с населением. Люди должны видеть в нас защитников, людей, которые обеспечивают мир на приднестровской земле.

Торжества по случаю 25-летнего присутствия здесь миротворцев отмечают в субботу на государственном уровне. Приглашали высоких делегации соседних государств. Однако в Молдавии приезжать отказались. А борт с россиянами накануне не пропустила Румыния. Спецпредставитель президента России Дмитрий Рогозин, которого румыны назвали "санкционной персоной", вместе с остальными вернулся в Москву. Решать проблему будут на дипломатическом уровне.

Кирилл Парменов, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".