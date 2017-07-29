"Розовую" ветку московского метро достроят к концу 2018 года

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Строительство Кожуховской линии столичного метро планируется завершить к концу 2018 года. В настоящее время на стройке задействовано более трех тысяч рабочих, а будущем их количество планируется увеличить до 4,5 тысяч.

Кожуховскую линию столичного метро планируют достроить к концу следующего года. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы на Кожуховской линии идут напряженно, однако к концу следующего года мы планируем строительство завершить", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

Он отметил, что сейчас на строительстве "розовой" ветки задействовано более трех тысяч рабочих. При этом в будущем их количество планируется увеличить до 4,5 тысяч.

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