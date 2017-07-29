Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на берегу Байкала

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В Бурятии убили двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко. Его тело было обнаружено на берегу Байкала. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства российского борца Юлия Власко в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СКР по региону.

"Ночью на берегу Байкала возле села Горячинска было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - говорится в сообщении.

Юрий Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Он является двукратным победителем первенства Европы среди юниоров.

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