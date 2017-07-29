На Белорусском направлении МЖД приостановлено движение поездов

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Поезда временно не ходят на участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД. Отмечается, что движение нарушено из-за обрыва контактной сети. В МЖД просят пассажиров пользоваться альтернативными видами транспорта.