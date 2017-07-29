На Белорусском направлении МЖД приостановлено движение поездов
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Поезда временно не ходят на участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД. Отмечается, что движение нарушено из-за обрыва контактной сети. В МЖД просят пассажиров пользоваться альтернативными видами транспорта.
На участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги временно приостановлено движение поездов. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЖД.
"Временно нет движения поездов на перегоне Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД", - говорится в сообщении.
В пресс-службе просят пассажиров пользоваться альтернативными видами транспорта. Как передает ТАСС, движение электропоездов нарушено из-за обрыва контактной сети.
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