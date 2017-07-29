13:17, 29 июля 2017

На Белорусском направлении МЖД приостановлено движение поездов

Теги:  движение  электричка  поезд  Происшествие  москва

Поезда временно не ходят на участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД. Отмечается, что движение нарушено из-за обрыва контактной сети. В МЖД просят пассажиров пользоваться альтернативными видами транспорта.

На участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги временно приостановлено движение поездов. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЖД.

"Временно нет движения поездов на перегоне Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе просят пассажиров пользоваться альтернативными видами транспорта. Как передает ТАСС, движение электропоездов нарушено из-за обрыва контактной сети.
 

Читайте также:

Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на берегу Байкала

"Розовую" ветку московского метро достроят к концу 2018 года

Россияне пострадали при пожаре в отеле в Турции

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Хомс

США обвинили Россию и Китай в напряженности вокруг КНДР

Другие новости

В других СМИ