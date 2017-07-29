В Иркутске врачи провели уникальную операцию на пальцах ребенка

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В Иркутске врачи провели уникальную операцию по восстановлению поврежденных пальцев годовалого ребенка. Почти сутки на операционном столе, потом еще две недели ожидания. Теперь главная задача - полностью вернуть подвижность и чувствительность в пальцы мальчика.

В Иркутске врачи провели уникальную операцию. Она продолжалась 18 часов. Годовалому малышу микрохирурги сумели восстановить поврежденные пальцы. Ребенок во время игры уронил на руку тяжелый предмет, передает "ТВ Центр".

А ведь годовалый Максим мог остаться без пальцев. Ему на руку упал тяжелый предмет. Мама говорит - во время игры. На скорой мальчика увезли в районную больницу, но там сказали - палец не спасут. И предложили ехать в областную. К моменту, когда Максим попал туда, прошло три часа. Кровоток был уже сильно нарушен. Но, говорит врач Денис Корнилов, не попытаться он просто не мог. Хотя перед микрохирургом стояла сверхзадача.

"Операция вся проходила на предельном возможном увеличении, это 26-28-кратное увеличение. С самым тонким шовным материалом. Как сосуды, так и материалы не видны человеческому глазу. Все 18 часов операции шли в очень напряженном ритме", - сказал врач-хирург отделения микрохирургии Иркутской областной больницы Денис Корнилов.

Сосуды у детей меньше миллиметра в диаметре. Так что успешных операций такого рода за всю российскую практику не больше десятка.

Почти сутки на операционном столе, потом еще две недели ожидания. Стопроцентной гарантии, что ткани приживутся никто дать не мог. Но история Максима пополнит статистику со знаком плюс.

Теперь главная задача - полностью вернуть подвижность и чувствительность в пальцы мальчика, чтобы к сознательному возрасту от травмы не осталось и следа.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".