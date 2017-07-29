Путин пожелал удачи участникам Армейских международных игр

Теги: Общество путин армия парк

В подмосковном парке "Патриот" состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр. Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов данного состязания.

В субботу в подмосковном парке "Патриот" состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр, передает "ТВ Центр".

В этом году в них примут участие больше трех с половиной тысяч военнослужащих из 28 государств. А сами соревнования пройдут на территории пяти стран - России, Белоруссии, Китая, Казахстана и Айзербаджана. Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов состязания.

"Рад приветствовать организаторов, участников и гостей Армейских международных игр! Эти состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география. Растет число команд из разных стран, которые демонстрируют свое воинское мастерство и на суше и на море и в воздухе. Проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе, выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и четко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей", - отметил российский лидер.

Владимир Путин выразил уверенность, что Армейские международные игры помогут обменяться опытом и сравнить возможности различных образцов техники. А главное, будут укреплять партнерство и взаимовыручку между государствами и послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств, но и народов. Президент России пожелал участникам побед, а зрителям ярких впечатлений.