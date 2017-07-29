Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере

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Трое россиян пострадали в результате пожара в отеле Eldar Resort в турецком Кемере. Всем им на месте была оказана медицинская помощь. При этом всего из отеля было эвакуировано около 400 человек, из которых более ста – российские туристы.

Во время пожара в отеле Eldar Resort в турецком Кемере пострадали три гражданина России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет", - говорится в сообщении.

При этом всего из отеля было эвакуировано около 400 человек, из которых более ста – российские туристы.

Ранее сообщалось, что в пятизвездочном отеле в Турции произошел пожар. Отмечалось, что пламя вспыхнуло на кухне гостиницы и быстро распространилось на другие помещения.

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