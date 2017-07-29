В Царицыно открылся фестиваль славянского искусства "Русское поле"

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Ежегодный фестиваль славянского искусства "Русское поле" открылся в столичном музее-заповеднике Царицыно. Все желающие могут попробовать себя в кузнечном деле, а также других традиционных ремеслах.

Попробовать себя в кузнечном деле и других традиционных ремеслах сегодня все желающие могут в московском музее-заповеднике Царицыно. Там открылся ежегодный фестиваль славянского искусства "Русское поле", передает "ТВ Центр".

Гостей праздника обучают народным промыслам - лепке из глины, художественной росписи, резьбе по дереву, плетению из бересты. Все о лошадях и верховой езде расскажут представители ведущих российских конно-спортивных клубов. Специально для фестиваля они подготовили особое представление. В программе также выступления творческих коллективов из разных регионов России. Ну а завершится мероприятие огненным шоу.