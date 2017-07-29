Движение поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлено

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На участке Кунцево - Одинцово Белорусского направления МЖД восстановлено движение поездов. Ранее оно было временно приостановлено из-за наклонившейся опоры контактной сети.

Движение поездов на участке Кунцево - Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги восстановлено. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЖД.

"В 12:03 движение поездов на перегоне Кунцево-1-Одинцово Белорусского направления МЖД по 1 и 2 главному пути было восстановлено. Поезда следуют в оба направления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что движение поездов временно приостанавливалось из-за наклонившейся опоры контактной сети.

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