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Американские военные корабли открыли предупредительный огонь по иранским катерам в Персидском заливе. Инцидент произошел в пятницу в центральной части залива около иранской нефтегазовой платформы.

Корабли ВМС США открыли предупредительный огонь по иранским катерам в Персидском заливе. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в центральной части залива около иранской нефтегазовой платформы. Сначала американский авианосец "Нимиц" вместе с сопровождающим его крейсером запустили вертолет, который приблизился к иранским ракетным катерам, а затем открыли предупредительную стрельбу.

При этом иранские корабли не стали обращать внимания на "провокационные" и "непрофессиональные" действия ВМС США и продолжили дежурство.

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