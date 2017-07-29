Теги: рекорд москва Погода

В субботу воздух на главной метеостанции столицы ВДНХ прогрелся до 29,9 градуса. Таким образом, 29 июля становится самым теплым днем с начала года. При этом в течение дня столбики термометров могут достигнуть 33 градусов.

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное метеобюро.

"К полудню воздух на главной метеостанции столицы ВДНХ прогрелся до 29,9 градуса. Таким образом, суббота, 29 июля, уже становится самым теплым днем этого года", - говорится в сообщении. При этом в течение дня столбики термометров могут достигнуть 33 градусов.

Ранее самым теплым днем года считался четверг, 27 июля, когда максимальная температура воздуха составила 29,1 градуса.

Читайте также:

ВМС США открыли предупредительный огонь по иранским катерам

Движение поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлено

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере

Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на берегу Байкала

"Розовую" ветку московского метро достроят к концу 2018 года