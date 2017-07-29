ЕС запустил санкционную процедуру против Польши

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Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы, которая проводится в этой стране. В пятницу ЕК направила официальное уведомление в Варшаву после того, как в Польше был опубликован закон о работе всеобщих судов.

Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы, проводимой в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

После опубликования Польшей в пятницу закона о работе всеобщих судов в Варшаву было направлено официальное уведомление от Еврокомиссии.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс отмечал, что этот данный документ вызывает беспокойство Еврокомиссии, потому что он устанавливает разный пенсионный возраст для судей-мужчин и женщин, что нарушает договор о ЕС, а также директиву о гендерном равенстве и трудоустройстве.

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