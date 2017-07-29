Умер академик и дипломат Юрий Рыжов

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Академик РАН и дипломат Юрий Рыжов скончался в субботу на 87-м году жизни. Прощание с лауреатом премии Московской Хельсинской группы пройдет в Сахаровском центре. О времени и дате будет сообщено позднее.

На 87-м году жизни скончался академик РАН и дипломат Юрий Рыжов. Об этом сообщается на сайте Московской Хельсинкской группы (МХГ).

"29 июля не стало академика, ученого, политического и общественного деятеля, лауреата премии МХГ Юрия Алексеевича Рыжова. Московская Хельсинкская группа выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича и скорбит вместе с ними", - говорится в сообщении.

Прощание с Рыжовым пройдет в Сахаровском центре. О времени и дате будет сообщено позднее.

В 1989-1991 годах Рыжов был депутатом Верховного Совета и членом Президиума Верховного Совета СССР. Затем он занимал должность посла России во Франции. Рыжков известен как правозащитник, а в 2016 году МХГ наградила его премией за исторический вклад в защиту прав человека.