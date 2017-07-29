Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену

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Владимир Путин помиловал двух осужденных за госизмену россиянок. Соответствующие указы президента размещены на официальном портале правовой информации. Анник Кесян и Марина Джанджгава ранее были осуждены за госизмену из-за смс-сообщений, которые они отправляли в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта.

Президент России Владимир Путин своими указами помиловал двух россиянок Анник Кесян и Марину Джанджгаву, осужденных за госизмену из-за смс-сообщений, которые они отправляли в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта.

Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации. Указы вступают в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Кесян была задержана в 2014 году. Ее обвинили в том, что в 2008 году она отправила смс-сообщение о направлявшемся в Грузию поезде с военной техникой. В свою очередь, Джанджгаву задержали в 2012 году и обвинили в том, что она переписывалась со своим знакомым из Грузии Гоче Чхетии, которому женщина отправила смс-сообщение о движении российской военной техники.

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