В Мосгордуме хотят запретить кататься на гироскутерах в метро

Теги: Транспорт метро мосгордума депутат

В Мосгордуме заявили о необходимости запрета к провозу и использованию в столичном метро различных современных транспортных средств. Отмечается, что молодые люди пользуются гироскутерами и моноколесами для передвижения по платформе даже в часы пик.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко выразила мнение, что моноколеса и гироскутеры необходимо запретить к провозу и использованию в столичном метро. Об этом сообщает РИАМО.

"Следует, конечно, рекомендовать это уточнить и внести любые новомодные транспортные средства в список запрещенных к использованию в московском метро в целях безопасности и удобства всех пассажиров", - сказала Святенко.

По ее словам, молодые люди пользуются современными транспортными средствами для передвижения по платформе даже в часы пик. Депутат подчеркнула, что таким гражданам не могут ни сделать выговор, ни выписать штраф.

Читайте также:

Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену

Умер академик и дипломат Юрий Рыжов

ЕС запустил санкционную процедуру против Польши

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года

ВМС США открыли предупредительный огонь по иранским катерам