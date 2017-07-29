В Мосгордуме хотят запретить кататься на гироскутерах в метро
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В Мосгордуме заявили о необходимости запрета к провозу и использованию в столичном метро различных современных транспортных средств. Отмечается, что молодые люди пользуются гироскутерами и моноколесами для передвижения по платформе даже в часы пик.
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко выразила мнение, что моноколеса и гироскутеры необходимо запретить к провозу и использованию в столичном метро. Об этом сообщает РИАМО.
"Следует, конечно, рекомендовать это уточнить и внести любые новомодные транспортные средства в список запрещенных к использованию в московском метро в целях безопасности и удобства всех пассажиров", - сказала Святенко.
По ее словам, молодые люди пользуются современными транспортными средствами для передвижения по платформе даже в часы пик. Депутат подчеркнула, что таким гражданам не могут ни сделать выговор, ни выписать штраф.
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