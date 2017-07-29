18:16, 29 июля 2017

Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве

Теги:  собянин  Транспорт  метро  мэр  москва

Столичные власти рассмотрят проекты строительства новый линий метро в Новой Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что городские власти рассмотрят проекты строительства новый линий метро в Новой Москве. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В настоящее время в столице идет строительство Третьего пересадочного контура (ТПК) - новой кольцевой ветки в метро. Ее общая длина составит более 60 километров. На втором кольце столичной подземки построят 31 станцию, 17 из которых будут иметь пересадки на другие линии подземки, еще две - на Московское центральное кольцо, а семь - на радиальные железные дороги.

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