Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве

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Столичные власти рассмотрят проекты строительства новый линий метро в Новой Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что городские власти рассмотрят проекты строительства новый линий метро в Новой Москве. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий @MoscowMetro на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2017 г.

В настоящее время в столице идет строительство Третьего пересадочного контура (ТПК) - новой кольцевой ветки в метро. Ее общая длина составит более 60 километров. На втором кольце столичной подземки построят 31 станцию, 17 из которых будут иметь пересадки на другие линии подземки, еще две - на Московское центральное кольцо, а семь - на радиальные железные дороги.

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