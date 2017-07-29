СКР раскрыл подробности убийства чемпиона Европы по вольной борьбе

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В СУ СКР по Бурятии рассказали о подробностях конфликта, в ходе которого был убит российский борец Юрий Власко. По данным следствия, ночью между спортсменом и неизвестными лицами произошла драка, в ходе которой ему нанесли ножевые удары.

Следователи рассказали о подробностях конфликта, в ходе которого был убит российский борец Юрий Власко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Бурятии. По данным следствия, в пятницу в Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов на автомобилях поехали к Байкалу.

"Они остановились на берегу возле села Горячинска, на отдыхе спиртные напитки не употребляли. Ночью между молодым борцом, организовавшим поездку, и неизвестными лицами из числа местных жителей или отдыхавших туристов произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой спортсмену ножом были нанесены удары", - рассказали в СКР.

Мужчина скончался в результате полученных ран, а нападавшие сумели скрыться с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Бурятии убили двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко. Его тело было обнаружено на берегу Байкала. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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