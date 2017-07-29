США объяснили новые санкции желанием улучшить отношения с Россией

Теги: Политика сша санкции россия госдеп тиллерсон

В Госдепартаменте США выразили надежду, что американцы продолжат сотрудничать с Россией по главным мировым вопросам. По словам Рекса Тиллерсона, Соединенные Штаты хотят увидеть, что россияне предпримут шаги по улучшению отношений между двумя странами.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду, что американцы продолжат сотрудничать с Россией по главным мировым вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введенные санкции больше не будут необходимы", - сказал Тиллерсон.

Ранее Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. Документ, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Законопроект был отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии МИД России выступил с ответом на ограничительные меры американцев. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о приостановке с 1 августа использования посольством США складов в Москве и дачи в Серебряном бору в ответ на арест своей дипсобственности в Нью-Йорке. Также Москва предложила уровнять количество сотрудников посольства до 455 человек в обеих странах.

Читайте также:

США выразили протест России в связи с ответными мерами на санкции

Рябков предостерег США от раскручивания санкционной спирали

Пять стран продлили санкции против Крыма вслед за ЕС

Американский посол разочарован ответом России на новые санкции США

Путин лично одобрил ответные меры МИД России на санкции США