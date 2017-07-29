Пьяный мужчина на спор прыгнул с моста на юге Москвы

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Спасатели вытащили из Борисовского пруда пьяного мужчину. По словам пострадавшего, он оказался в воде из-за спора с друзьями. Медицинская помощь мужчине после инцидента не понадобилась.

На юге столицы спасатели вытащили из Борисовского пруда пьяного мужчину, который на спор прыгнул с моста в воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"В 16:04 спасатели подняли мужчину на катер. Он оказался гражданином Узбекистана с признаками алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе.

По словам мужчины, он оказался в воде из-за спора с друзьями. Впоследствии его доставили на станцию, однако медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

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