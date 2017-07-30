В России отмечают День Военно-морского флота

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30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота. Главный парад пройдет в Петербурге. В нем примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и примерно столько же самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Впервые в новейшей истории главный военно-морской парад примет Владимир Путин.

Россия празднует День ВМФ. В акватории Невы и на Кронштадтском рейде уже выстроились корабли и подлодки. Среди них тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и самая крупная в мире атомная субмарина "Дмитрий Донской". Специально для участия в празднике они совершили переход с постоянной базы в Североморске. В день ВМФ над Петербургом поднимется авиация. Все желающие смогут посетить несколько боевых кораблей, передает "ТВ Центр".

А во Владивостоке торжества в самом разгаре. В Амурском заливе парадным строем прошли корабли, который возглавил флагман Тихоокеанского флота - ракетный крейсер "Варяг". Впервые среди них новейший корвет "Совершенный". Зрители могли увидеть несколько боевых упражнений, в которых участвовали морской спецназ и десантно-штурмовые группы. Традиционной частью праздника станет встреча Нептуна, выход из моря ему обеспечат боевые пловцы.

Праздник в Севастополе начнется с торжественного подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. В небе свое мастерство продемонстрируют экипажи самолетов и вертолетов. В этот день корабли будут открыты для посещения, завершится празднование концертом на площади Нахимова и салютом.