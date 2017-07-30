В Китае на военном параде показали новейшую технику

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Китай широко отмечает 90-летие основания Народно-освободительной армии. Этому событию посвящен масштабный парад, в котором приняли участие 12 тысяч военнослужащих.

Посвященный 90-летию основания Народно-освободительной армии Китая парад состоялся на крупнейшем полигоне страны в автономном округе Внутренняя Монголия. Принимал парад председатель КНР Си Цзиньпин. Подготовка к этому событию велась в режиме повышенной секретности, на него не были допущены иностранные журналисты, передает "ТВ Центр".

Прямую трансляцию вело Центральное телевидение Китая. По словам диктора, на параде были представлены более 600 единиц техники, в том числе 129 самолетов. 40 процентов образцов вооружения демонстрировались впервые, в их числе - межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG, полностью разработанная китайскими специалистами. Заявленная дальность её полета превышает 10 тысяч километров.

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