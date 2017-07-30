Саакашвили шокирован подделкой его анкеты для получения гражданства

Теги: Политика саакашвили гражданство украина

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не заполнял анкету, из-за которой его лишили украинского гражданства.

Бывший грузинский лидер, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook рассказал, что ранее обнародованную копию анкеты на получение украинского гражданства заполнял не он и в ней - не его подпись.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета! Я требую немедленно провести графическую экспертизу, тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!" – отметил Саакашвили.

Ранее в интервью телеканалу CNN экс-глава Одесской области назвал незаконным лишение его украинского гражданства. По его словам, поводом для подобного решения стало то, что он выступал против коррупции и олигархии. Саакашвили отметил, что нынешнее руководство Украины избавляется от неугодных ему людей.

Читайте также:

Саакашвили намерен обжаловать лишение его украинского гражданства

Медведев назвал "фантастической трагикомедией" судьбу Саакашвили

Что ждет Саакашвили после лишения гражданства Украины