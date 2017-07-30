В Венесуэле проходят выборы в Конституционную ассамблею

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Венесуэла проводит в воскресенье выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Безопасность обеспечивают порядка 380 тысяч человек. Власти рассчитывают на высокую явку и активное голосование, однако оппозиция не признает выборы и уже несколько месяцев подряд в стране не стихают акции протестов.

Выборы в учредительное собрание проходят в атмосфере непрекращающихся протестов. Столкновения с полицией в Каракасе и других, даже самых маленьких городах страны происходят почти ежедневно с апреля, когда возник конфликт между Верховным судом и контролируемым оппозицией парламентом, передает "ТВ Центр".

Четыре месяца противостояния, более 100 погибших, тысячи задержанных и арестованных. Как говорит президент Мадуро, момент национального согласия близок – для этого и созывается учредительное собрание. Но оппозиция так не считает. Полагая, что появление нового органа, наделённого полномочиями менять конституцию, укрепит власть самого Мадуро в ущерб Национальной ассамблее, законодательно закрепив диктатуру. Выборы оппозиция бойкотирует, призывая сторонников проливать кровь на улицах.

Созыв учредительного собрания не признают и на Западе, а также некоторые страны-соседи. Вот слова президента Колумбии, лауреата Нобелевской премии мира: "Это "учредительное собрание" является незаконным. А потому мы не признаем и результатов его работы".

Новыми санкциями грозят Каракасу США. Американские авиакомпании сокращают количество рейсов в неподконтрольную и недружелюбную страну. Для экономики Венесуэлы всё это грозит неприятными последствиями, но с политической точки зрения президенту Мадуро выгодно разыгрывать карту внешнего врага. Персонифицированного теперь в лице Дональда Трампа.

"Сеньор император... Давайте посмотрим, есть ли здесь кто-то, кто понимает английский. Mister imperator Donald Trump, когда услышал о созыве учредительного собрания, спросил: "Что это Мадуро придумал в Венесуэле?" И никто не смог ему объяснить. Когда я понял, что они не хотят диалога, что к власти пришло экстремистское правительство Дональда Трампа, которое пытается поджечь Венесуэлу изнутри, чтобы подмять её, я сказал себе: нет иного пути, кроме как созвать орган, который на основании конституционных полномочий сможет контролировать эту ситуацию", - заявил Мадуро.

Участки для голосования в воскресенье оцеплены плотным кольцом полиции и военных. Но на улицах отдалённых городов уже полыхают костры из избирательных бюллетеней. Взять ситуацию под контроль пока не получается.

Кирилл Парменов, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".