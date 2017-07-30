США и Япония ответили КНДР совместными учениями

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Американские и японские военные провели совместные учения в районе Корейского полуострова в ответ на очередные испытания баллистической ракеты в КНДР.

В манёврах в районе Корейского полуострова приняли участие два стратегических бомбардировщика ВВС США и два истребителя сил самообороны Японии. Позже к ним присоединились военные из Южной Кореи, передает "ТВ Центр".

Накануне союзники также провели совместные ракетные учения. Новый запуск в КНДР вызвал жёсткую критику со стороны Сеула, Токио и Вашингтона.