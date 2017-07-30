Путин принял военно-морской парад в Петербурге в честь Дня ВМФ

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В России 30 июля отмечают День Военно-морского флота. Торжества проходят во всех пунктах базирования российских военных кораблей - на Балтийском, Баренцевом, Черном и Каспийском морях. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоялся главный парад. Его принимал Владимир Путин.

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде прошел парад в честь дня ВМФ России. В мероприятии приняли участие около 60 кораблей и катеров разного назначения - впервые в истории в Петербург пришли боевые единицы со всех флотов России.

Противодесантные корабли, малые и большие противолодочные, ракетные, ударные, с новейшими образцами вооружения на борту – это суперсовременные зенитно-ракетные, торпедные комплексы, навигация. Вся эта внушительная флотилия в парадном строю прошла мимо кораблей, уже дрейфующих в акватории Невы. У Сенатской площади легли на рейд корвет "Стойкий" и фрегат "Адмирал Макаров".

В параде принял участие Владимир Путин. Президент России отметил, что российская история неразрывно связана с "отважным, неустрашимым Военно-морским флотом".

"Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей", - сказал Путин.

По словам российского лидера, в годы Великой Отечественной войны флот насмерть стоял у берегов и рубежей родины. "Навечно в летописи великой победы - битвы за Одессу и Севастополь, подвиги Североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт", приводит слова Путина РИА Новости.